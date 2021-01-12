Рекорд 1995 года по суточному объему осадков побит в Удмуртии

Синоптики зарегистрировали новый рекорд по количеству выпавших за день осадков в декабре в Удмуртии. Тем не менее за месяц выпало лишь 60% климатической нормы.

По данным специалистов регионального Гидрометцентра, 27 декабря в республике выпало 12 мм осадков. Прежний рекорд был зарегистрирован в 1995 году, когда за сутки выпало 8 мм осадков. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Синоптики отмечают, что 30 декабря почва на полях промерзла на глубину 40–95 см. Это превышает средние многолетние значения на 5–40 см. Условия для зимующих культур оказались мало благоприятными.

Толщина льда на реках составляет 26–36 см.

Самым теплым днем месяца стало 23 декабря. В Глазове температура поднялась до –3 градусов. Самая холодная погода зарегистрирована 20 декабря в Дебесах, где похолодало до –28,9 градуса.