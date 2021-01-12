Знакомый рассказал о просившей помощи в Тwittеr женщине во время пожара в Екатеринбурге

Знакомый женщины, которая погибла вместе с дочерью в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге и незадолго до гибели просила помощи в Twitter, рассказал о ней телеканалу «360».

«Я ее знаю лет 10. Она раньше в Рязани жила, потом вышла замуж, родила дочку. Довольно хорошо общались. Честно говоря, для меня шок, я не слышал ее уже года три, наверное. Насколько я знаю, она была домохозяйкой, воспитывала ребенка», — рассказал собеседник телеканала.

По предварительным данным, в момент ЧП женщина была с дочерью в квартире одна. Погибшая на своей странице в Twitter просила о помощи, так как они с ребенком оказались заблокированы на девятом этаже. Она указала адрес и просила вызвать спасателей. К публикации были прикреплены размытые из-за дыма фото, на которых видно ее и ребенка. Девочка скончалась по пути в больницу. Ее мать тоже спасти не удалось.

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН рассказал, почему погибли жители верхних этажей, когда пожар был внизу.

«Высотные здания, в которых примерно 25 этажей, имеют средство защиты в виде незадымляемых лестничных клеток. Дом, в котором произошел пожар, видимо, такой защиты не имел. Дым распространился по этажам, и всяческие неплотности в конструкциях лишь способствовали его распространению на всю высоту здания», — отметил Ройтман.

В случае возгорания специалист посоветовал жителям верхних этажей создать незадымляемую зону. Так, можно заткнуть щели во входных дверях мокрыми тряпками и выйти на балкон, откуда спасатели МЧС смогут провести эвакуацию. Также можно воспользоваться выходами на крышу, если они есть. В холодное время следует тепло одеться, пока есть возможность.

Трагедия произошла в ночь на 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате ЧП погибли восемь человек. Из-за пожара из дома эвакуировали 90 человек, включая девятерых детей. На данный момент все они вернулись в свои квартиры, пишет RT. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры из сгоревшей квартиры. На кадрах видно покрытые копотью стены, обгоревшие части конструкции здания и почти полностью уничтоженную внутреннюю обстановку жилища. Находившиеся в квартире люди погибли.