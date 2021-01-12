Козак прибыл в Берлин на встречу политсовета «нормандской четверки»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где состоится встреча политических советников нормандского формата переговоров по Донбассу. Об этом сообщил журналистам представитель посольства России в Германии во вторник, 12 января.

«Предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта», — приводит «Интерфакс» слова представителя дипмиссии.

В правительстве ФРГ в ответ на запрос ТАСС заявили, что политические советники «нормандской четверки» поддерживают «тесный и постоянный контакт», но не рассказали каких-либо подробностей.

Предыдущая встреча политсоветников «четверки» состоялась 11 сентября 2020 года в Берлине. Москву представлял Дмитрий Козак, который по итогам встречи заявил об отсутствии прорывов. Новую дату встречи советников тогда согласовать не удалось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 декабря, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.

На последней встрече «четверки» 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» и закрепление особого статуса региона в Конституции страны. Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.