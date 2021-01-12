Ученик выпал из окна одной из школ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начата проверка по факту падения шестиклассника из окна одной из городских школ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона во вторник, 12 января.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, установлены обстоятельства и причины произошедшего.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник указывает, что днем во вторник мальчик 2008 года рождения выпал из окна четвертого этажа школы.

В пресс-службе скорой помощи рассказали агентству, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В конце ноября в Новосибирске 14-летний ребенок-инвалид выпал из окна многоквартирного дома. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Следователи не нашли признаков насильственной смерти на теле погибшего.