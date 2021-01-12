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Две женщины погибли при наезде поездов в Татарстане

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За сутки две женщины погибли на железной дороге в Татарстане. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности потерпевших.

Первый инцидент зарегистрирован на перегоне Тихорецкая — Вахитово под Казанью. Женщина попала под электричку, следовавшую по маршруту Аэропорт — Казань. От полученных травм она скончалась на месте. На вид погибшей 50–60 лет.

Второй смертельный случай произошел на перегоне Светлое озеро — Заинск. Женщина попала под рабочий поезд и погибла. По данным очевидцев, погибшей на вид не больше 60 лет, пишет ИА «Татар-информ».

11 января в Москве ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская». Машинист успел остановить состав, обесточил рельс и достал мальчика.

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