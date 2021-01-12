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Из моря извлекли черный ящик потерпевшего крушение индонезийского Boeing

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Поисковая группа в Индонезии извлекла черный ящик потерпевшего крушение Boeing. Об этом во вторник, 12 января, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местное телевидение.

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Водолазы отыскали черный ящик у берегов индонезийской столицы Джакарты. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.

О том, что на месте крушения обнаружили черные ящики, стало известно 10 января.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта — Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

При этом следователи отклонили версию со взрывом в воздухе. Предполагается, что самолет разлетелся на осколки при ударе о воду. На это указывают разбросанные на небольшой площади обломки воздушного судна. Кроме того, в понедельник стало известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

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