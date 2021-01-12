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На получившего незаконно 6 млн рублей застройщика возбудили дело в Оренбурге

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В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении застройщика. Он подозревается в неправомерном привлечении средств при долевом строительстве, сообщает областная прокуратура.

Ряд нарушений надзорное ведомство выявило в ходе проверки. Выяснилось, что застройщик незаконно привлек более 6 млн рублей, принадлежащих шести гражданам, на возведение многоквартирного дома в поселке Ленина Оренбургского района, пишет 56orb.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в особо крупном размере».

По данным прокуратуры, сейчас на территории Оренбуржья работает 21 застройщик, они возводят 31 дом. Общая площадь нового жилья составит 318 тыс. кв. м. С дольщиками заключено 1,8 тыс. договоров.

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