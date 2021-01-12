Человек погиб при пожаре в двухквартирном доме в Тюменской области

В Сладковском районе Тюменской области произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В понедельник, 11 января, загорелся двухквартирный дом на улице Молдованка в деревне Выстрел. Огонь повредил одну квартиру на площади 35 кв. м, а также часть крыши соседней квартиры, уточняет Megatyumen.ru.

При пожаре погиб 67-летний мужчина. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники.

Ранее 12 января сообщалось о трех пострадавших во время пожара в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области. Все трое были госпитализированы.