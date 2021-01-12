Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Благодаря простой логистике российской вакцины «Спутник V» она сможет сыграть важную роль в глобальной стратегии вакцинации. Об этом пишет портал Business Insider во вторник, 12 января.

Издание отмечает повышенный интерес разных стран к российскому препарату и называет его конкурентом западным вакцинам за счет наличия ряда преимуществ.

«Принимая во внимание относительно простую логистику и более низкую цену, неудивительно, что Sputnik V чрезвычайно привлекательна для многих стран, которые готовы благодаря ей упустить партии западных вакцин», — отмечается в сообщении.

Так, в Аргентине и Гвинее эту вакцину уже официально допустили к применению, начались прививочные кампании. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), еще в начале октября в России было заказано 1,2 млрд доз этого препарата, интерес к ней проявили 50 стран. 100 млн доз должны поставить в Индию, 50 млн — в Бразилию, 35 млн — в Узбекистан, 32 млн — в Мексику и по 25 млн — в Египет и Непал.

Вероятность того, что у «Спутника V» могут обнаружиться пока не известные побочные эффекты и что вакцина не будет действовать, маловероятна, отмечается в материале. По последним данным, итоговая эффективность этого российского препарата составила 91,4%, а профилактическая против тяжелых случаев — 100%.

BI указывает, что даже если реальная эффективность вакцины будет значительно ниже обещанной, это не отменяет ее пользы. Так, страны Запада уже признали роль российского препарата в глобальной стратегии вакцинации. В начале января канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным возможное совместное производство вакцины. Кроме того, с целью дальнейшего увеличения экспорта Россия заявила о создании облегченной вакцины, которая не будет применяться внутри страны, а предназначена исключительно на экспорт.

Компания AstraZeneca, которая уже разработала собственную вакцину, решила сотрудничать с разработчиком «Спутника V» для улучшения обеих вакцин.

Издание считает, что одна из причин популярности российской вакцины — в отсутствии глобальной стратегии распространения вакцин у Запада. Так, в настоящий момент почти все такие препараты от компаний Moderna и Biontech скуплены только богатыми странами.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к российской вакцине связано с угрозой конкуренции. Он подчеркнул, что некоторые государства прибегают к «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. К настоящему моменту препарат уже показал высокую эффективность и безопасность.

10 января журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Он напомнил, что в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания

По данным портала Worldometer на 12 января, в мире с начала пандемии зарегистрировали более 91,3 млн случаев COVID-19. Погибли свыше 1,9 млн пациентов. Вылечились не менее 65,3 млн человек.