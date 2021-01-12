В ВОЗ рассказали о влиянии нового штамма коронавируса на эффективность вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает сведениями о том, что британский штамм коронавируса влияет на эффективность вакцин от COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«В настоящее время недостаточно информации, чтобы определить, связан ли этот штамм с каким-либо изменением тяжести клинического течения заболевания, степени иммунного ответа или эффективности вакцин», — сказала она «Интерфаксу».

Вуйнович пояснила, что, согласно данным британских властей, «новый штамм более заразен, но сведений о том, что он вызывает более тяжелое заболевание или влияет на действие вакцин пока нет».

По ее словам, в этом направлении продолжаются исследования.

Ранее в этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что меры по борьбе с распространением COVID-19, которые введены в России, помогут не допустить распространения в стране британского штамма коронавируса.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2 14 декабря сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. При этом премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новый штамм передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран. Российские власти в свою очередь приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 23:59 1 февраля 2021 года.

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