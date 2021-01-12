Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в Калининград

Трубоукладочное судно «Академик Черский», проведя несколько дней неподалеку от недостроенного участка «Северного потока – 2», вновь подходит к порту Калининграда. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic за 12 января.

С начала декабря 2020 года судно находилось на стоянке недалеко от Калининграда, а 6 января направилось к недостроенному участку газопровода недалеко от датского острова Борнхольм.

В конце декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании планируется начать с 15 января.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.