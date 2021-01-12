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Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил совместную фотографию с действующим президентом США Дональдом Трампом, которая долгое время стояла на обложке его аккаунта в Twitter. На этот факт во вторник, 12 января, обратило внимание агентство Reuters.

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Агентство отмечает, что фотография Нетаньяху, сидящего рядом с Трампом на встрече в Белом доме, продолжительное время занимала главное место в официальном аккаунте израильского премьера.

При этом в прошлом месяце фото было ненадолго заменено тематическим изображением по случаю празднования Хануки. Тогда СМИ писали, что Нетаньяху решил дистанцироваться от Трампа, однако после праздника премьер опять поставил совместное фото с американским лидером, но уже в компании министров из ОАЭ и Бахрейна.

Утром во вторник 12 января снимок был заменен: теперь на обложке аккаунта Нетаньяху стоит фото, на котором он изображен во время прививки от коронавируса. Так же там содержится надпись: «Граждане Израиля, возвращаемся к жизни».

Ранее, 8 января, Twitter заблокировал на постоянной основе аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Ограничения работы Twitter-аккаунта американского лидера начались после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

6 января во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

Многие политологи и эксперты осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях, к которой помимо Twitter, присоединились Facebook Instagram и Snapchat. По словам российского сенатора Алексея Пушков, такие действия являются проявлением цензуры.

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