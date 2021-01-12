Объявлены окончательные результаты выборов в Казахстане

В Казахстане «Нур Отан» победила на парламентских выборах, сообщает телеканал «Известия». Партия, которую возглавляет экс-президент страны Нурсултан Назарбаев, набрала 71,09% голосов. В парламент войдут также представители «Ак жол» и Народной партии Казахстана. ЦИК сообщила, что явка избирателей составила 63,25%. Бюллетени получили более 7,5 млн человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.