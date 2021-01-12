Бывший министр культуры Мордовии предстанет перед судом за мошенничество

Бывший министр культуры Мордовии предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«По данным следствия, в 2017–2018 годах обвиняемым, возглавлявшим в тот период времени указанное министерство, были совершены хищения бюджетных денежных средств в сумме около 1 млн рублей под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества», — говорится в заявлении от 11 января.

В итоге услуги по обеспечению питанием коммерческой организацией не оказывались, а перечисленные деньги получил министр культуры.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году министерством культуры Мордовии были выделены бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в городе Саранске. В дальнейшем обвиняемым совместно со знакомым под видом выполнения и оплаты ремонтных работ было похищено более 5 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В декабре зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин был задержан в Улан-Удэ. Отмечалось, что претензии к нему предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода.