В Москве число штрафов с дорожных камер во время праздников снизилось на 42%

В Москве в новогодние праздники число штрафов с дорожных камер снизилось на 42%. Об этом 12 января сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Отмечается, что в праздничные дни москвичи чаще всего ездили в центр города, а также в районы с крупными торговыми центрами и парками.

Кроме того, жители столицы в новогоднюю ночь часто пользовались такси и каршерингом. Самые популярные направления поездок — к станции «Охотный ряд», улицам Тверская, Арбат, Мясницкая и Неглинная, к «Маяковской» и на Пушкинскую площадь

Самый свободный день — 1 января. Максимальный балл пробок составил 1 балл, а самый загруженный — 6 января. Трафик оценивался в 2 балла.

30 декабря сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД).