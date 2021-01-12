Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Мир
Мальта раскрыла имена новых владельцев «золотых паспортов» из России
Наука
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Названы причины землетрясения на границе России и Монголии
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Общество
Полиция попросит ареста врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Политика
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Глава МИД Украины объяснил нежелание закупать вакцину «Спутник V»
Сюжет:

Организаторы подтвердили проведение «Евровидения» в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в беседе с BBC News сообщил комментатор мероприятия Грэм Нортон.

Песенка не спета: можно ли было не отменять «Евровидение»
Бывшие участники конкурса считают, что принятое организаторами решение верное

По его словам, «Евровидение-2021» пройдет почти в привычном формате. В этот раз организаторы конкурса допустили возможность для участников предоставить запись, если они не смогут добраться до Роттердама или будут находиться на карантине, пишет Федеральное агентство новостей.

Нортон также выразил уверенность в том, что конкурс «определенно пройдет», однако засомневался, что мероприятие проведут с 20 тыс. зрителей. Финал конкурса в 2021 году запланирован на 22 мая, уточнил сайт kp.ru.

В сентябре 2020 года организаторы представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Они заявили, что надеются провести конкурс в привычном формате — со зрителями, исполнителями и делегациями стран-участниц. Реализованы планы будут в зависимости от эпидемиологической ситуации и наличия вакцины. Второй сценарий предусматривает дистанцию 1,5 м между артистами и зрителями. При таком раскладе также сократят число членов делегаций и представителей СМИ. По третьему варианту на конкурсе ограничат число выступающих музыкантов: некоторые смогут выступить удаленно. Четвертый вариант предполагает проведение шоу без зрителей и без организации других мероприятий в Роттердаме. Все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу с арены Ahoy.

В 2020 году конкурс «Евровидение» отменили из-за пандемии COVID-19. Как напоминает телеканал «360», Россию должна была представить рейв-группа Little Big. Музыканты уже выпустили клип на песню Uno, ролик на нее стал одним из самых просматриваемых среди других конкурсантов. Сейчас его посмотрели уже 177 млн раз.

В ноябре 2020 года сообщалось, что результаты жеребьевки полуфиналов «Евровидения» останутся в силе для конкурса 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020