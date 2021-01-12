Организаторы подтвердили проведение «Евровидения» в 2021 году

В 2021 году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в беседе с BBC News сообщил комментатор мероприятия Грэм Нортон.

По его словам, «Евровидение-2021» пройдет почти в привычном формате. В этот раз организаторы конкурса допустили возможность для участников предоставить запись, если они не смогут добраться до Роттердама или будут находиться на карантине, пишет Федеральное агентство новостей.

Нортон также выразил уверенность в том, что конкурс «определенно пройдет», однако засомневался, что мероприятие проведут с 20 тыс. зрителей. Финал конкурса в 2021 году запланирован на 22 мая, уточнил сайт kp.ru.

В сентябре 2020 года организаторы представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Они заявили, что надеются провести конкурс в привычном формате — со зрителями, исполнителями и делегациями стран-участниц. Реализованы планы будут в зависимости от эпидемиологической ситуации и наличия вакцины. Второй сценарий предусматривает дистанцию 1,5 м между артистами и зрителями. При таком раскладе также сократят число членов делегаций и представителей СМИ. По третьему варианту на конкурсе ограничат число выступающих музыкантов: некоторые смогут выступить удаленно. Четвертый вариант предполагает проведение шоу без зрителей и без организации других мероприятий в Роттердаме. Все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу с арены Ahoy.

В 2020 году конкурс «Евровидение» отменили из-за пандемии COVID-19. Как напоминает телеканал «360», Россию должна была представить рейв-группа Little Big. Музыканты уже выпустили клип на песню Uno, ролик на нее стал одним из самых просматриваемых среди других конкурсантов. Сейчас его посмотрели уже 177 млн раз.

В ноябре 2020 года сообщалось, что результаты жеребьевки полуфиналов «Евровидения» останутся в силе для конкурса 2021 года.