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Для заезда в гостиницы Подмосковья с 13 января не понадобится ПЦР-тест

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С 13 января при заселении в гостиницы Подмосковья постояльцам не понадобится предоставлять справку о сделанном тесте на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 12 января, говорится в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

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«Андрей Воробьев подписал постановление, прекращающее действие ряда ограничений в Московской области. С 13.01.2021 перестает действовать правило, согласно которому заезд в гостиницу возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР<...>», — говорится в сообщении.

При этом требование о термометрии остается обязательным. Температуру гостям будут измерять при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и при посещении ресторанов и баров.

Требование о предоставлении справки о сделанном ПЦР-тесте при заселении в гостиницы Московской области было введено с 28 декабря 2020 года. С 31 декабря такое же требование было распространено на посетителей кафе и развлекательных заведений в Подмосковье.

По состоянию на 12 января в регионе выявлено 169 724 случая заболевания COVID-19, из них 3112 летальных исходов. С начала пандемии выздоровели 128 052 человека.

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