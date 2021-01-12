Названы самые популярные авто с пробегом в России за 2020 год

В России в 2020 году рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом возглавили модели Lada. Доля отечественных машин в общих продажах составила 26,1%. Об этом 12 января сообщает Autonews со ссылкой на «Авито Авто».

Второе место в рейтинге занимает японский автопроизводитель Toyota с долей 6,1%. Первую тройку замыкает корейская марка Hyundai (доля — 5,6%).

Далее следуют Kia и Volkswagen. Доли этих иномарок на вторичном рынке РФ составили 5,2 и 4,7% соответственно.

Что касается моделей, то рейтинг самых востребованных в России подержанных автомобилей возглавляет Lada Priora. Такую машину можно приобрести в среднем за 195 тыс. рублей. На втором месте — Lada 2114 со средней ценой 95 тыс. рублей. На третьей строчке — Lada Kalina со средней ценой 170 тыс. рублей. Самой популярной иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus. В списке эта модель занимает четвертое место. Средняя цена — 321 тыс. рублей.

9 декабря сообщалось, что выдача кредитов в России на новые автомобили выросла на 31% в количественном выражении по отношению к ноябрю прошлого года и на 29% — в денежном выражении.