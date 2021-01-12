Защита историка Соколова обжаловала приговор

Защита историка Олега Соколова, приговоренного к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия, подала апелляцию на приговор. Об этом сообщил его адвокат Сергей Лукьянов во вторник, 12 января.

«Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям», — заявил Лукьянов в разговоре с ТАСС.

В конце декабря Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы. Ему были предъявлены обвинения по двум статьям — ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»). После этого Лукьянов сразу заявил, что не согласен с решением суда, пишет «Газета.ру».

В свою очередь Соколов признал вину и раскаялся в содеянном, однако утверждал, что совершил преступление «в состоянии полного умопомрачения».

Историка, бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены части тела девушки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая жила вместе с ним.

В итоге было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По данным следствия, 8 ноября историк убил аспирантку, выстрелив в нее из обреза. Труп Соколов расчленил и выбросил в реку.