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Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена

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Дональд Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне. Решение действующего президента связано с инаугурацией Джозефа Байдена. Глава США направил федеральную помощь властям столицы. Меры безопасности усилены на шесть дней раньше срока, передает телеканал «Известия». 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Капитолии. 59-я инаугурация президента США намечена на 20 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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