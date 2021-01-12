Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена

Дональд Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне. Решение действующего президента связано с инаугурацией Джозефа Байдена. Глава США направил федеральную помощь властям столицы. Меры безопасности усилены на шесть дней раньше срока, передает телеканал «Известия». 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Капитолии. 59-я инаугурация президента США намечена на 20 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.