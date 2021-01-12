Мошенники взломали Instagram-аккаунт посадившего самолет в кукурузном поле пилота

Мошенники взломали Instagram-aккаунт Героя России, летчика Дамира Юсупова и пытались организовать сбор денег. Об этом во вторник, 12 января, пишет пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги — Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», — говорится в сообщении.

В Instagram-aккаунте Юсупова был размещен пост, в котором злоумышленники открыли сбор средств якобы на операцию для его матери. Социальная сеть временно заблокировала страницу пилота после поступивших жалоб.

Утром 15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России командиру и второму пилоту Airbus A321 на следующий день после происшествия. Все остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.