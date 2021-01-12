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В Подмосковье студентам продлили «удаленку» до 6 февраля включительно

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Студентам вузов и колледжей в Московской области продлили удаленный режим обучения с 13 января по 6 февраля включительно. Эта информация следует из постановления, опубликованного на сайте губернатора региона во вторник, 12 января.

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Таким образом, пункт 55 постановления о дистанционном обучении для студентов на фоне коронавируса дополняется словами о том, что с 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций будет обеспечено путем реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Проездные студентов останутся заблокированными до этой даты.

В декабре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил дистанционное обучение студентам колледжей и вузов в регионе до 12 января.

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