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Губернатор Забайкалья вылечился от COVID-19

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выздоровел после лечения от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства во вторник, 12 января.

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«Александр Михайлович чувствует себя неплохо, совмещает работу с восстановительными процедурами», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что 12 января Осипов уже провел первое совещание после выписки из больницы.

О госпитализации заболевшего COVID-19 Осипова стало известно 4 января. В тот момент его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Во время лечения губернатора временно обязанности главы региона исполнял первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер, пишет «Газета.ру».

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