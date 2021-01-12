Сторож предотвратил взрыв кислородных баллонов на складе в ЕАО

В селе Унгун Ленинского района ЕАО произошел крупный пожар на складе, на котором хранились кислородные баллоны. Огонь уничтожил баню, кухню и пищевой склад. Однако сторож склада сумел предотвратить взрыв, когда вынес в безопасное место кислородные баллоны.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО, в ночь на вторник, 12 января, в 01:08 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на складе. Сторож оставил топящуюся печь без присмотра и ушел. Это и стало причиной пожара, по предварительным данным.

Как только загорелись деревянные вагончики, мужчина вынес из охваченного пламенем помещения кислородные баллоны и вызвал пожарных.

С огнем боролись семь человек и две единицы техники. В результате пожара деревянные постройки сгорели по всей площади. Обошлось без пострадавших.

За то, что сторож нарушил правила противопожарного режима, уйдя с охраняемого объекта, его привлекут к административной ответственности.

В середине декабря 2020 года сообщалось, что в Астрахани на территории клинической больницы в помещении, где хранились кислородные баллоны, произошел хлопок с последующим возгоранием.