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Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье возросло до 50

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Количество пострадавших в ДТП, в котором водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов в Московской области, увеличилось до 50 человек. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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ЧП произошло 11 января на 28-м км Новорижского шоссе под Красногорском. Водитель самосвала протаранил колонну из пяти военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники и четыре офицера. Они направлялись в часть после занятий на полигоне.

Предварительно установлено, что водитель большегрузного гражданского автомобиля направлялся в попутном направлении и не справился с управлением, в результате чего врезался в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны. Колонна в момент аварии остановилась из-за поломки одного из автобусов.

В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 50 человек получили травмы в виде ушибов, ссадин и переломов, пишет телеканал «Звезда». Их госпитализировали. Основная группа пострадавших перевезена в столичный госпиталь Вишневского, пишет РИАМО.​

В Минобороны рассказали, что состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, пишет RT.

Водитель самосвала в ДТП не пострадал. Свою вину мужчина не признает, поскольку считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны, пишет НСН. Водитель грузовика задержан. Установлено, что он был трезв.

Ранее в этот день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой по факту ДТП. 12 января стало известно, что следствие будет ходатайствовать в суде об аресте водителя самосвала, врезавшегося в колонну военных автобусов в Подмосковье.

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