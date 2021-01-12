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В небе над Камчаткой взорвался метеорит

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Разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой было зафиксировано учеными. Об этом «РИА Новости» сообщил во вторник, 12 января, директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

В Сети появились кадры, на которых зафиксирован полет метеорита и его взрыв. После того как специалисты получили это видео, они начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу.

По словам Чеброва, с помощью инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, был выделен сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января).

Специалисты предположили, что диаметр объекта составлял менее 10 м, а энергия взрыва находилась в пределах 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

В конце октября жители города Оха на Сахалине заметили в небе падающий метеорит. Местные жители предположили, что это был болид, потому что метеориты перед падением на Землю видны как болиды, а их полет сопровождается звуком или нарушением радиосвязи.

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