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Полиция попросит ареста врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
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Полиция попросит ареста врезавшегося в военную колонну водителя самосвала

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Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте водителя самосвала, врезавшегося в колонну военных автобусов в Подмосковье. Об этом во вторник, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Следователь сегодня выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, задержанного за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц», — проинформировал источник.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно 11 января. Погибли четыре военнослужащих, 45 человек пострадали, 16 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал.

Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого автобуса, из-за чего водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция задержала водителя грузовика. Установлено, что он был трезв. Сам водитель вину не признал, так как считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой после ДТП с военными автобусами в Подмосковье.

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