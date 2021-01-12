Более 48,6 тыс. беженцев вернулись в Карабах

Более 48,6 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России во вторник, 12 января.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 235 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 694 беженца», — говорится в заявлении.

В военном ведомстве отметили, что контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.

Накануне по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

Путин добавил, что рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Нагорным Карабахом.

Трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.