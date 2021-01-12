Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Переговоры длились около четырех часов. В начале встречи российский лидер поприветствовал Алиева и Пашиняна и выразил признательность за их отклик на предложение обсудить ход реализации трехстороннего соглашения по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Далее переговоры проходили за закрытыми дверями.

По итогам переговоров принято совместное заявление о развитии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Путин отметил, что особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. По его словам, предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

В заявлении говорится, что рабочая группа по развитию НКР проведет первое заседание до 30 января.

До 1 марта рабочая группа представит график по инфраструктуре для международных перевозок. Все участники трехсторонних переговоров отметили, что условия подписанного в ноябре прошлого года соглашения соблюдаются, но остается ряд спорных моментов.

Алиев указал, что за время, прошедшее после подписания соглашения, большая часть договоренностей уже выполнена.

По мнению Пашиняна, конфликт в Нагорном Карабахе до конца не урегулирован. Например, сохраняется вопрос статуса региона, но Ереван готов продолжать переговоры в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ.

Политолог Антон Бредихин рассказал «Пятому каналу», что по итогам встречи лидеров России, Армении и Азербайджана отечественная дипломатия «показала очень высокий профессионализм, умение быстро реагировать на ситуацию, действовать и добиваться хороших результатов» за короткий промежуток времени.

«И текущая ситуация с Нагорным Карабахом именно в плане нормализации отношений — это, конечно же, успех российской дипломатии. И это понимают обе стороны», — добавил он.

Документ о прекращении боевых действий в Карабахе подписали 9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России. Он предусматривает в том числе введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.