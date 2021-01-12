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В города Индии начали поставку первых партий «оксфордской» вакцины

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Первые партии вакцины против коронавируса Covishield Индийского института сыворотки (SII) начали доставляться в города Индии. Об этом во вторник, 12 января, сообщает агентство PTI.

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SII является индийским партнером по вакцине Oxford — AstraZeneca.

Первая партия препарата была отправлена из Пуны спецрейсом в Нью-Дели. В столицу доставят 478 коробок вакцин весом по 32 кг.

В течение дня партии вакцины также направят в Ахмедабад, Ченнаи, Калькутту, Бангалор, Карнал, Хайдарабад, Виджаяваду, Гувахати, Лакхнау, Чандигарх и Бхубанешвар. В Мумбаи вакцина будет доставлена из Пуны на специально оборудованных грузовиках, в которых поддерживается нужный температурный режим.

Сообщается, что общенациональная вакцинация начнется во всех штатах Индии 16 января.

1 января сообщалось, что комитет экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрил экстренное использование вакцины против коронавируса Covishield.

Также планируется использование вакцины Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории Индии. Кроме того, в конце ноября РФПИ и индийский производитель препаратов Hetero заключили соглашение по производству российской вакцины «Спутник V». По контракту в Индии должны производить свыше 100 млн доз этого препарата в год. Также страна готовится начать третью фазу испытаний «Спутника V»

В настоящее время Индия, по данным Worldometer, находится на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса. По состоянию на 12 января в стране выявлено 10 479 913 случаев COVID-19, скончались 151 364 человека, выздоровели 10 111 294 пациента.

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