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Три человека пострадали при пожаре в Оренбургской области

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Три человека пострадали во время пожара в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области. Об этом журналистам во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В Кваркенском районе [на пожаре] пострадали девочка 2017 года рождения, женщина и мужчина 1997 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Все трое были госпитализированы.

Отмечается, что возгорание на площади в 80 кв. м произошло в ночь на 12 января. Пожар удалось ликвидировать к утру.

В декабре в поселке Горный Новосергиевского района Оренбургской области произошел пожар в доме на две квартиры. На месте возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины.

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