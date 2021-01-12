Штаб Байдена пригласил Россию на его инаугурацию
США направили России приглашение на инаугурацию избранного американского президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января в Вашингтоне Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.
«Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии]», — сказали в дипломатической миссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 ноября 2020 года, что Антонов может присутствовать на инаугурации нового президента США. В то же время как таковое представительство других государств на этом мероприятии не предусмотрено, отметил представитель Кремля.
8 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет на инаугурацию Байдена.
7 января американский конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. Заседание прошло на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.
В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек с обеих сторон. Погибли пять человек, в том числе полицейский, который получил травмы. После случившегося демократы призвали объявить Трампу импичмент.