Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге
Общество
Вильфанд предупредил россиян об «иссиня-черных морозах»
Общество
Врач объяснил спад заболеваемости COVID-19 в России
Общество
В шести районах Тувы после землетрясения в Монголии ввели режим ЧС
Мир
В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году
Общество
В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
Общество
Из-за пожара в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
Интернет
В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам
Общество
Теплая погода сохранится в Калининградской области и на юге России
Сюжет:

Штаб Байдена пригласил Россию на его инаугурацию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США направили России приглашение на инаугурацию избранного американского президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января в Вашингтоне Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

«Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии]», — сказали в дипломатической миссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 ноября 2020 года, что Антонов может присутствовать на инаугурации нового президента США. В то же время как таковое представительство других государств на этом мероприятии не предусмотрено, отметил представитель Кремля.

8 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет на инаугурацию Байдена.

7 января американский конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. Заседание прошло на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек с обеих сторон. Погибли пять человек, в том числе полицейский, который получил травмы. После случившегося демократы призвали объявить Трампу импичмент.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020