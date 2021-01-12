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В госпитале остаются 42 пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

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42 военнослужащих, пострадавших в ДТП в Подмосковье, остаются на лечении в госпитале. Об этом ТАСС сообщили во вторник, 12 января, в экстренных службах.

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«В госпитале им. А. А. Вишневского, по данным на утро, остаются 42 человека», — рассказал собеседник информагентства.

Число погибших не изменилось и составляет четыре человека.

Накануне грузовик Scania столкнулся с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны России двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция задержала водителя грузовика. Установлено, что он был трезв в момент столкновения с колонной автобусов. Он отказался признавать свою вину в данном ДТП.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой после ДТП с военными автобусами в Подмосковье.

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