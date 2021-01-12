В пригороде Владивостока во время снегопада столкнулись 11 машин
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло во вторник на дороге, ведущей к аэропорту Владивостока. Об этом 12 января сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.
По данным ведомства, к аварии привело несоблюдение водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды.
«Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
Движение на этом участке автодороги восстановлено. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Во Владивостоке продолжается снегопад, он начался еще ночью. Осадки осложнили дорожную обстановку в городе — с утра вторника в Госавтоинспекцию Владивостока поступило 35 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информации о пострадавших нет.
Накануне сообщалось, что во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 16 легковых автомобилей, автобуса и большегруза с краном. Авария случилась в районе Второй речки.