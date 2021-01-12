Проезд по ЦКАД-4 стал платным с 12 января
Проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) со вторника, 12 января, стал платным, передает телеканал «Известия».
Стоимость по постоплате составит от 2,5 до 5 рублей за километр. Если у водителя есть транспондер, то цена ниже — от 2,5 до 4 рублей. Конечная сумма будет зависеть от протяженности поездки.
Четвертый участок ЦКАД открыли в декабре 2020 года. Автодорога пролегает
от М-7 «Волга» до М-4 «Дон».
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