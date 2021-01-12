ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов в США
ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов в США, передает телеканал «Известия».
По информации ФБР, акции протеста собираются провести у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.
Организаторы протестов призывают захватывать суды и административные здания, в случае если действующего президента США Дональда Трампа отстранят от власти ранее дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января.
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