Роскомнадзор проверит возможную утечку данных с сайта Hyundai
Роскомнадзор проверяет вероятную утечку данных с сайта Hyundai, передает телеканал «Известия».
Ведомство запросило информацию у компании. База данных 1,3 млн владельцев авто якобы попала в Сеть. В свободном доступе оказались номера телефонов, домашние адреса, данные электронной почты. Сведения выставили на продажу за $2 тыс.
По словам экспертов, наиболее вероятно, что источником утечки стала уязвимость в сервере, найденная автоматическим сканером, или же резервная копия данных, к которой получили доступ злоумышленники.
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