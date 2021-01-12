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Землетрясение на границе России и Монголии ощутили в Иркутске

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В Сибири ощутили землетрясение, произошедшее в Монголии, передает телеканал «Известия».

Магнитуда подземных толчков составила 6,5. Эпицентр пролегал в 34 км
от населенного пункта Тур. Интенсивность подземных толчков
в Сибири достигала пяти баллов.

Иркутяне поделились видео последствий явления в соцсетях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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