Землетрясение на границе России и Монголии ощутили в Иркутске
В Сибири ощутили землетрясение, произошедшее в Монголии, передает телеканал «Известия».
Магнитуда подземных толчков составила 6,5. Эпицентр пролегал в 34 км
от населенного пункта Тур. Интенсивность подземных толчков
в Сибири достигала пяти баллов.
Иркутяне поделились видео последствий явления в соцсетях.
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