В Петербурге 11-месячная девочка чуть не задушила себя веревкой от соски

Одиннадцатимесячная девочка чуть не задушила себя соской в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 12 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на 20-й линии Васильевского острова. Веревка от соски случайно обмоталась вокруг шеи ребенка, в результате чего тот едва не задохнулся.

Родители своевременно заметили, что девочка задыхается и спасли ее. После этого младенца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре в Московской области погибла 10-месячная девочка. Ребенок задохнулся после того, как запутался в пеленках.