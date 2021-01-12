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Теплая погода сохранится в Калининградской области и на юге России
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 января

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Морозная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе во вторник, 12 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Днем в Москве термометры покажут 10-12 градусов мороза. В ночь на среду температура опустится до минус 16 градусов.

Скорость юго-восточного ветра достигнет 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 10-15 градусов. В ночь на 13 января может похолодать до минус 24 градуса.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с «Известиями», что настоящая морозная зима придет в Москву в середине января и продержится до конца месяца.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также предупредил москвичей о «трескучих морозах» в ближайшую неделю. По его словам, температура в городе опустится до минус 19 градусов.

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