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Судно со спецоборудованием прибыло в район крушения индонезийского Boeing

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В район падения индонезийского Boeing 737-524 в Яванском море прибыло научно-исследовательское судно со специальным оборудованием. Оно примет участие в поисках черных ящиков. Об этом сообщил журналистам представитель Агентства по оценке и применению технологий Джоко Сантосо, передает во вторник, 12 января, новостной портал Detik.

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«На борту находятся 20 экспертов ведомства, которые развернут оборудование, в том числе беспилотный подводный аппарат», — сказал он.

Сантосо также добавил, что «имеющиеся технологии позволяют запеленговать бортовые самописцы и определить их точные координаты». Затем, пояснил он, информация будет передана водолазам для обследования предполагаемого места их нахождения.

Ранее в понедельник сообщалось, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 мог разрушиться при ударе о воду. Если бы он взорвался в воздухе, обломки фюзеляжа были бы распределены на большей территории. В настоящее время все найденные обломки были собраны на небольшой площади. Кроме того, в понедельник стало известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта–Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

Информацию о катастрофе подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. По его словам, на борту находились 65 человек. Согласно данным авиакомпании Sriwijaya Air, в самолете было 62 человека.

Ранее в воскресенье стало известно, что на месте крушения Boeing обнаружили черные ящики. Приблизительные сроки изучения самописцев пока не названы.

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