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США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

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Соединенные Штаты официально пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена, которая назначена на 20 января. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя посольства РФ в Вашингтоне.

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По его словам, приглашение получено и «планируется принять участие на уровне посла».

Изначально сообщалось, что на инаугурацию допустят лишь членов конгресса и их гостей — не более чем по одному на каждого, то есть чуть менее 1100 человек в сумме.

8 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации. В этот же день Байден объявил об участии в церемонии вице-президента Майка Пенса.

7 января, конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

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