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В Мексике могут использовать до 24 млн доз «Спутника V»

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Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 января, о возможности использовать до 24 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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«Мы достигли предварительных соглашений, которые потенциально могут дать правительству Мексики возможность получить вакцины <...> российского института имени Н.Ф. Гамалеи. Мы думаем, что мы могли бы использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек», — приводит его слова ТАСС.

На минувшей неделе Лопес-Гателль провел рабочие встречи в Аргентине, в том числе с представителями российской стороны, как с учеными, так и с менеджерами, занимающимися продвижениями вакцины «Спутник V».

Ранее, 8 января, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что страна в ближайшем будущем может рассчитывать на российскую вакцину от COVID-19. Он добавил, что республика также планирует закупку китайской вакцины, в зависимости от того, что будет в наличии.

В начале января в Мексике врач после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer попала в реанимацию с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга. Согласно предварительному диагнозу, у женщины энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Причины негативной реакции на вакцину выясняются.

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года. Летом глава внешнеполитического ведомства страны Марсело Эбрард рассказал, что обсудил возможность получения российской вакцины «Спутник V» и ход клинических испытаний препарата с послом РФ Виктором Коронелли.

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