Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Происшествия
Землетрясение на границе России и Монголии ощутили в Иркутске
Мир
Двоих сотрудников полиции Капитолия отстранили после беспорядков
Мир
Президент Португалии заразился коронавирусом
Мир
И.о. министра внутренней безопасности США подал в отставку
Мир
Акции Twitter подешевели после блокировки аккаунта Трампа
Политика
Минстрой внес законопроект о типовом строительстве
Интернет
В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам
Мир
В американском зоопарке у горилл выявили коронавирус

Стало известно о намерении Помпео обвинить Иран в связях с «Аль-Каидой»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 12 января, планирует публично обвинить Иран в сотрудничестве с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на основании рассекреченных документов американской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Стена недоверия между Ираном и США очень высока»
Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали — о возмездии за убийство Сулеймани, «ядерной сделке» и санкциях против Тегерана

По их информации, Помпео намерен обвинить Тегеран в оказании поддержки террористической группировке, а также в предоставлении убежища ее членам.

Кроме того, госсекретарь США может сообщить об основанных на данных разведки США подробностях ликвидации в августе прошлого года одного из главарей «Аль-Каиды».

13 ноября газета The New York Times написала, что в столице Ирана был уничтожен один из лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абдулла Ахмед Абдулла.

Ранее, 5 января, США расширили санкции против Ирана, включив в список несколько сталелитейных компаний.

В начале декабря 2020 года администрация США внесла в список индивидуальных санкций по Ирану представителя этой страны Хасана Айрулу в столице Йемена Сане, которая контролируется в настоящее время мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), а также иранский Международный университет имени аль-Мустафы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020