Стало известно о намерении Помпео обвинить Иран в связях с «Аль-Каидой»

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 12 января, планирует публично обвинить Иран в сотрудничестве с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на основании рассекреченных документов американской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Помпео намерен обвинить Тегеран в оказании поддержки террористической группировке, а также в предоставлении убежища ее членам.

Кроме того, госсекретарь США может сообщить об основанных на данных разведки США подробностях ликвидации в августе прошлого года одного из главарей «Аль-Каиды».

13 ноября газета The New York Times написала, что в столице Ирана был уничтожен один из лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абдулла Ахмед Абдулла.

Ранее, 5 января, США расширили санкции против Ирана, включив в список несколько сталелитейных компаний.

В начале декабря 2020 года администрация США внесла в список индивидуальных санкций по Ирану представителя этой страны Хасана Айрулу в столице Йемена Сане, которая контролируется в настоящее время мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), а также иранский Международный университет имени аль-Мустафы.