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Двоих сотрудников полиции Капитолия отстранили после беспорядков

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Двое сотрудников полиции Капитолия были временно отстранены от службы за то, что во время беспорядков в Конгрессе США фактически перешли на сторону протестующих. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил член Палаты представителей Конгресса Тим Райан, сообщает CNN.

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По его словам, речь идет о полицейском, который делал селфи с активистами, а также его коллеге, который надел бейсболку с лозунгом Трампа «Сделаем Америку великой снова» и начал помогать некоторым людям проходить в здание.

«Исполняющий обязанности главы полиции [Капитолия] решил, что это можно квалифицировать как причину для немедленного отстранения», — отметил Райан.

Он добавил, что в целом в отношении по меньшей мере 10-15 сотрудников полиции Капитолия в настоящее время ведется расследование. Кроме того, один человек был арестован, однако не привел деталей относительно того, является ли он сотрудником полиции Капитолия или же бойцом Национальной гвардии.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Заседание проводилось на фоне протестов в Вашингтоне, в здание Капитолия ворвались сторонники Трампа и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить республиканца от власти.

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