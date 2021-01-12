Мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

В Свободненском районе Амурской области запустили движение транспорта по новому мосту через реку Большая Пера между селами Черновка и Чембары. Переправа на трассе Черновка — Чембары — Нижние Бузули восстановлена спустя 1,5 года после обрушения, сообщили в минтрансе региона.

Как передает asn24.ru, возводить быстровозводимый разборный металлический мост строители начали в августе 2020 года. Общая его длина составила 107,5 м, полная длина пролета — 53,75 м.

«Учитывая социальную значимость моста для жителей района, по нему проходят школьные и социальные автобусные маршруты, мы включили строительство капитального сооружения в федеральный проект «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», — пояснил и.о. начальника ГКУ «Амурупрадор» Константин Половайкин.

Строительство виадука над железнодорожными путями в районе улицы 50-летия Октября в Благовещенске предусмотрено генеральным планом до 2034 года. Стоимость объекта составляет 30 млрд рублей. Концессионное соглашение с инвестором предусматривает сбор платы за проезд для снижения нагрузки на городской и областной бюджет.