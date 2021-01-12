Политолог оценил «увольнение» Трампа на сайте Госдепартамента

Заявление об истечении полномочий действующего президента США Дональда Трампа, опубликованное в понедельник, 11 января, на сайте Госдепартамента США, является «абсолютной бессмыслицей». Такое мнение высказал американский политолог Джим Джатрас в беседе с РЕН ТВ.

Он отметил, что случившееся может быть и провокацией. Однако непонятно, чья она и с какой целью, поскольку никакого смысла в содеянном не усматривается.

«Это попросту какая-то бессмыслица. Это не выглядит как что-то реальное. Может быть, кто-то взломал вебсайт», — отметил Джатрас.

Ранее в понедельник на официальном сайте Госдепартамента США была опубликована запись о том, что действующий президент Дональд Трамп перестал быть главой государства. Никаких комментариев из Белого дома не поступало.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддержали резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Данного числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в палате представителей Конгресса США.

Демократы внесли инициативу об импичменте в нижнюю палату американского законодательного органа ранее в понедельник, в ней выдвинуто обвинение Трампу в подстрекательстве к мятежу. В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти.

Также 11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.