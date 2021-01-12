В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам

Новая должность вице-президента по гражданским правам появилась в компании Facebook. Ее занял Рой Остин — бывший сотрудник администрации Барака Обамы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает USA Today.

Остин займется вопросами расовой ненависти и дискриминации на платформах компании и учредит внутри Facebook организацию по защите гражданских прав, как это и предусматривает рекомендация по итогам внутреннего аудита.

«Технологии играют роль практически во всех сферах нашей жизни, и важно, чтобы они использовались для преодоления исторической дискриминации и ненависти, с которыми столкнулись многие «недопредставленные» группы, а не для ее усугубления», — заявил он.

Официально Остин вступит в должность 19 января в Вашингтоне, где и создаст свою команду.

В декабре Министерство юстиции США подало в суд на Facebook за дискриминацию работников — граждан США. По мнению ведомства, компания отказалась нанимать американских специалистов более чем на 2,6 тыс. должностей, которые Facebook вместо этого зарезервировал для обладателей временных виз.

18 декабря стало известно, что суд по иску министерства юстиции США в отношении корпорации Google о нарушении антимонопольного законодательства может начаться в сентябре 2023 года.

О том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства, стало известно летом 2019 года.

Компания Facebook 10 декабря назвала иски американских властей по делу о нарушении антимонопольного законодательства пересмотром истории.