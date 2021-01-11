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Коммунальная авария произошла в гимназии в Биробиджане

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Аварийные службы Биробиджана устранили порыв на трассе с горячей водой, который произошел в ночь на 11 января в гимназии № 1. Из-за происшествия занятия в первой смене были отменены, кроме начальной школы.

«Из-за порыва в некоторых классах не было электричества, так как от воды пострадал электрощиток, — прокомментировал мэр города Александр Головатый. — В настоящее время электроснабжение во всей гимназии полностью восстановлено, кроме двух классов».

Организована работа по просушке подвального помещения. Как отмечает ИА ЕАОMedia, с 12 января гимназия № 1 заработает в штатном режиме.

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