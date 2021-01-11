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На сайте Госдепа написали об истечении президентских полномочий Трампа

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На официальном сайте Госдепартамента США в понедельник, 11 января, опубликована запись о том, что действующий президент Дональд Трамп перестал быть главой государства.

«Срок полномочий Дональда Трампа истек 11 января 2021 года в 19:48:42», — говорится в сообщении.

Никаких комментариев из Белого дома не поступало.

Пользователи предполагают, что сообщение появилось после хакерской атаки или взлома.

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Ранее стало известно, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддержали резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Данного числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в палате представителей Конгресса США.

Демократы внесли инициативу об импичменте в нижнюю палату американского законодательного органа ранее в понедельник, в ней выдвинуто обвинение Трампу в подстрекательстве к мятежу. В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти.

Также 11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

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